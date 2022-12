Pro B : le Stade Rochelais euphorique enchaine face à Aix-Maurienne

Une histoire de spirale. Négative en début de saison, elle porte désormais les basketteurs du Stade Rochelais. Un déclic à Orléans aura suffi à inverser la dynamique. Solidaires et confiants, les hommes de Julien Cortey avaient pour objectif d'enchaîner une quatrième victoire consécutive face à Aix-Maurienne et d'engranger des points pour l'hiver. C'est fait. Dans une salle Gaston-Neveur encore à guichets fermés et chaude comme une fondue savoyarde, les Rochelais ont confirmé leur forme du moment (85-65).

Comme annoncé, les Savoyards ont lutté, sont même revenus sur les talons des Maritimes dans le troisième quart temps (- 4), mais ils ont fini par être emportés par la vague rochelaise. Mené de 14 points à la pause (51 à 37), Aix Maurienne a encaissé un cinglant 23 à 8 dans l'ultime quart, synonyme de quatre à la suite pour Rupella.

Les marqueurs : Masters (24), Wright (15), Diallo (12), Tanghe (11), Pwono (7), Clerc (6), Robin (6), Sanchez (2), Kayembe (2) puis Thiam.

"On a trouvé notre chemin" - Alexis Tanghe

Si la route vers le maintien en Pro B est encore longue et chaotique, la série que vient de réaliser le Stade Rochelais fait nourrir l'espoir d'y parvenir, à condition de garder le même état d'esprit. À l'heure du bilan avant une mini-trêve bien méritée de deux semaines en championnat, l'ailier fort Alexis Tanghe affiche un grand sourire : "Je suis très content du groupe, après un début d'année compliqué et beaucoup de désillusions, on n'a rien lâché, on arrive à enchaîner les victoires et c'est un vrai kiff, on a trouvé notre chemin".

De quoi réveillonner et passer la nouvel an sereinement avant de reprendre le chemin des parquets. Le Stade Rochelais se déplacera le 10 janvier à Nantes, puis recevra Chalon-sur-Saône le vendredi 13 janvier.