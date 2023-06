Pro B - Guichets fermés, cortège vers le Colisée, fan-zone, le programme pour la finale de l'Elan Chalon

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE/MAXPPP

Deux ans après la chute en Pro B, l'Elan Chalon a l'occasion de retrouver l'élite, mardi 13 juin 2023. Pour y parvenir, une seule solution : battre Champagne Basket, dans la belle dans cette finale. Le coup d'envoi est à 20h sur le parquet du Colisée à Chalon-sur-Saône, mais tout est mis en place pour faire monter la température dans l'avant-match.

Le Colisée à guichets fermés

Le club l'a confirmé en début d'après-midi sur ses réseaux sociaux , le Colisée sera à guichets fermés, soit plus de 4500 supporters. Les places ont été vendues très rapidement. "C'est une première. On a reçu plus de 10 000 demandes pour 4 550 places. C'est incroyable", indique le directeur général du club Rémi Delpon chez nos confrères de France 3 .

Un écran géant

Puisque tout le monde n'aura pas de place, un écran géant est installé au Boulodrome, pour créer une fan-zone non-loin du colisée. "Dans la limite des places disponibles, pas de réservation", précise le club. Ouverture prévue à 18h.

Un cortège organisé

Le groupe de supporters Elan Passion organise un cortège jusqu'au Colisée. "Un cortège qui défilera de l'esplanade de la piscine pour terminer par la passerelle et le parvis", précise le club.