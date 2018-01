Nancy, France

Après deux rencontres à domicile que se sont soldées par une défaite face à Roanne, 47-71, et une victoire contre Le Havre, 80-55, le Sluc Nancy se déplace ce samedi à 20 heures à Poitiers. Les Poitevins actuels 15èmes au classement de Pro B seront à prendre au sérieux. Le Sluc Nancy aura tout intérêt à se montrer déterminé pour éviter une surprise au goût amer : _«Poitiers est une équipe qui possède une grande expérience. Elle est capable de battre n’importe qui. Elle est à l’image du championnat dans lequel aucune équipe n’est à l’abri d’une défaite, pr_évient Gary Florimont, l’ailier des Couguars.» Le décor est planté et connu.

Après la lourde défaite du Sluc contre Roanne, le coach Gregor Beugnot attendait une réaction de ses joueurs.

Gagner en régularité

Aujourd’hui, il sera très difficile pour le Sluc Nancy d’aller chercher la première place verrouillée par Orléans et synonyme de montée directe. L’objectif est donc de finir le plus haut possible pour aborder les phases finales (playoffs) avec l’avantage du terrain. Pour cela, le Sluc Nancy doit rapidement trouver les clés de la régularité : «nous devons arrêter d’être dans la réaction. Si nous voulons être constants, nous devons tout d’abord bien défendre. A chaque fois que nous l’avons fait, nous l’avons emporté, lâche Gary Florimont. Bien défendre reste une garantie même si parfois en attaque nous sommes moins inspirés.» Dans ce championnat de Pro B exigent, répéter les bonnes prestations défensives permettra au Sluc de bien voyager et d’arriver à bon port.