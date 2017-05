Pro B : "On a notre destin entre nos mains" (Rinna, capitaine de Saint-Chamond)

Les basketteurs Couramiauds sont dos au mur : ils reçoivent ce vendredi Poitiers pour la 33e journée de Pro B. Saint-Chamond est toujours potentiellement relégable alors qu'il ne reste que 2 rencontres à disputer avant la fin de la saison.

S'ils s'imposent face aux Poitevins les joueurs d'Alain Thinet se donneront un peu d'air avant de jouer finalement leur maintien lors de la dernière journée à l'occasion du derby à Roanne. La Halle Boulloche s'apprête donc à vivre une soirée décisive dans l'histoire du club. L'épilogue d'une saison pénible durant laquelle les Couramiauds auront longtemps végété dans la zone rouge, parfois en dehors. Jean-Stéphane Rinna est le capitaine des basketteurs de Saint-Chamond : "C'est impératif que l'on gagne donc on est dans la concentration extrême mais il ne faut pas que ça nous desserve et qu'on arrive à faire la part des choses en restant concentrés sur ce qu'on doit faire sur le terrain sans se mettre de pression supplémentaire par rapport à tout ça. A nous d'être intransigeants sur le terrain et de ne pas se laisser faire par Poitiers. On a notre destin entre nos mains, ça doit rester comme ça. Ça va être compliqué parce qu’on sera contre une équipe de Poitiers qui sera de mieux en mieux dans son basket. En tant que sportif ce n'est pas évident de jouer dans ces conditions. On a pris l'habitude de gérer de cette façon. A nous d'essayer de terminer le job."

Le capitaine couramiaud Jean-Stéphane Rinna Copier

Saint-Chamond - Poitiers à la Halle Boulloche c'est ce vendredi soir à 20h. Et match important aussi pour Roanne sur le parquet de Saint Quentin, ce sera samedi.