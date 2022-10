Pro B : Un Ogungbemi-Jackson en feu aide l'OLB à décrocher sa première victoire de la saison !

Il aura fallu attendre les dernières secondes du dernier quart-temps pour voir le Palais des Sports chavirer de bonheur. Au terme d'un match crispant, l'Orléans Loiret Basket décroche sa première victoire de la saison en Pro B face à Saint-Quentin (67-63). Mis à part en début du match, où les hommes de Germain Castano ont infligé un 13-0 à leurs adversaires, le reste de la rencontre a été extrêmement serré. L'OLB a souvent été dominé au rebond, a manqué d'adresse, mais n'a jamais craqué. Au point de passer devant au score dans les ultimes secondes du match, grâce à un dunk de Tyran de Lattibeaudière et à des lancers-francs de Jarred Ogungbemi-Jackson.

L'homme du match

Le match de Jarred Ogunbemi-Jackson nous rappelle à quel point tout va très vite dans le sport. La semaine dernière, après la défaite face à Châlons-Reims , l'arrière était très critiqué par son entraîneur qui lui demandait de "prendre beaucoup plus de responsabilités". Message reçu 5 sur 5 pour le canado-jamaïquain : 27 points inscrits, 9 rebonds et 9 fautes provoquées. Un match de patron, vivement salué par Germain Castano : "Je suis très heureux pour lui. Humainement, c'est un garçon formidable qui ne s'est jamais caché derrière des excuses. Il a fait le match qu'il fallait faire."

La phrase du jour

"Germain est un super coach, très honnête. On a eu une discussion tous les deux. J'ai voulu jouer agressif ce soir, tout donner sur le parquet. Là j'ai aidé avec mon shoot, mais les prochaines fois, ce sera peut-être en défense, à la création… On avait tous besoin de cette victoire. Faut qu'on construise notre saison à partir de ce résultat, pour aller chercher le plus de victoires possibles" confiait Jarred Ogungbemi-Jackson à l'issue de la rencontre.

Le chiffre du jour

33 : c'est l'évaluation de Jarred Ogunbemi-Jackson sur ce match. Scoring, agressivité, rebond... une performance XXL qui lance enfin sa saison et celle de ses coéquipiers. Les Orléanais affronteront Denain la semaine prochaine, pour le compte de la 3ème journée de Pro B.