L'Orléans Loiret Basket arrache la victoire en toute fin de match face à Nantes ! (80-77)

Ce n'est toujours pas le match référence que le coach de l'OLB Germain Castano attend cette saison, mais c'est peut-être celui qui marque la naissance de son équipe pour de bon. Au terme d'un scénario complètement fou, les Orléanais ont raflé leur deuxième victoire de la saison en Pro B face à Nantes au Palais des Sports (80-77). Et pourtant, tout avait très mal commencé. Un retard de 16 points à la fin du premier quart-temps, qui grimpe à 24 points lors de la troisième reprise. Domination adverse au rebond, pertes de balle : les Orléanais ont du mal à trouver de la continuité pour revenir au score.

Mais dans les quinze dernières minutes, tout s'inverse. Mutuale et ses coéquipiers commencent à faire mal, à jouer dur. Résultat : ce sont les Loirétains qui deviennent dominants sous la raquette. Et les shoots commencent à rentrer, à l'image de Jean-Michel Mipoka auteur de 12 points inscrits durant les... 12 dernières minutes. Puis, l'irrationnel se produit. L'OLB comble son retard, revient à égalité (77-77) pour la dernière possession. Toni Perkovic se charge du tir fatidique et ne tremble pas : isolation, dribble pour se donner de l'espace, une ogive à 3 points, ficelle. Derrière, les Nantais ne s'en relèveront pas.

L'homme du match

Qui d'autre à part Toni Perkovic ? Vingt points et cinq fautes provoquées pour le Croate arrivé dans le Loiret cet été, mais surtout ce shoot énorme au buzzer pour sceller la victoire des siens. Un sang-froid remarquable alors que l'oxygène se raréfiait dans le Palais des Sports d'Orléans.

La phrase du jour

"Lors du temps mort, je savais que le shoot était pour moi et je savais que ça allait rentrer. Je ne l'explique pas, je le sens c'est tout. J'en ai mis une dizaine dans ma vie des tirs comme celui-ci. Mais j'ai simplement mis le dernier tir : il ne faut pas oublier tout ce que les coéquipiers ont fait avant. On a gagné en équipe. Le come-back que l'on réalise, il n'y a que les bonnes équipes qui peuvent le faire" analysait Toni Perkovic après son shoot victorieux.

Le chiffre du jour

24 : les Orléanais ont accusé un retard de 24 points au cours du troisième quart-temps. Mais le collectif a tenu bon, en y croyant jusqu'au bout. Une résilience qui paye avec cette victoire à l'arrachée et cette jolie fête avec le public en fin de match.

Au classement, l'Orléans Loiret Basket remonte à la 7ème place de la Pro B.