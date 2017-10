Pro B : Philippe Durst, nouveau président du Sluc Nancy Basket

Deux mois après le décès de Marc Barbé, le Sluc Nancy Basket s'est trouvé un nouveau président. Philippe Durst, 66 ans, a été élu ce lundi 9 octobre.

Le Sluc Nancy Basket s'est trouvé un nouveau patron. Après Marc Barbé, décédé au début du mois d'août, à la veille de la reprise de l'entraînement, le conseil de surveillance du club de Pro B a choisi Philippe Durst pour le remplacer ce lundi 9 octobre.

Philippe Durst était le favori ces dernières semaines. Le Sluc, Philippe Durst le connaît bien. Il en avait déjà été le vice-président l'an passé, à peine quelques semaines. Le conseiller municipal avait claqué la porte, mécontent de ne pas être mis au courant des décisions prises par le club. Moins d'un an après, Philippe Durst, 66 ans, devient président. Un patron qui a réussi professionnellement en co-fondant l'entreprise Factum Finance, spécialisée dans la location de matériel informatique pour les entreprises : 130 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2016 et un réseau considérable.

Philippe Durst, déjà sponsor du club et supporter de longue date, va devoir relancer le club , marqué par le décès de Marc Barbé. Il faut redonner confiance à certains partenaires et remettre en route les différents projets du Sluc, comme la réalisation de loges au palais des Sports de Gentilly. Bref, fixer un cap avec comme objectif sur le terrain, le retour en Pro A. Philippe Durst possède un mandat pour deux années, et aura à ses côtés comme directeur général Daniel Cerutti, patron de Wig France et président de la fédération du BTP de Meurthe-et-Moselle notamment.