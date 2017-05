Pro B - Play-offs : fin du bal pour la Chorale

La chorale de Roanne s'est inclinée sur son parquet ce dimanche soir 65 - 66 face à Fos-sur-Mer à l'occasion du match retour des quart de finales des Play-offs de Pro B . Après la défaite à l'aller la saison s'arrête donc là mais avec la Leaders Cup en poche.

La Chorale aurait pu s'offrir une belle. En tout cas les basketteurs Roannais s'en sont donnés les moyens ce soir face à une solide équipe de Fos-sur-Mer. Menée depuis les premières minutes et tout au long de la partie, la Chorale a pourtant eu la balle de match dans les ultimes secondes. Mais le ballon n'a pas rebondi du bon côté du cercle.

On méritait une belle, les garçons peuvent être fiers d'eux - Laurent Pluvy, entraineur de Roanne

Comme au match aller, on a vu ce dimanche soir ce qui pouvait séparer une équipe qui à terminé à la 2e place de la saison régulière et une autre qui l'a terminé à la 15e. Pourtant les Roannais ont compensés ce déficit de talent et surtout d'adresse par une volonté à toute épreuve.

La der pour Rozenfeld et Burton

Le meneur Arthur Rozenfled (17pts) et le pivot Joe Burton (20 pts et 13 rbd) auront été (et comme sur l'ensemble de la saison) les grands bonhommes de la soirée. La Halle Vacheresse et les quelques 1700 supporters présents ne s'y sont pas trompés en leur rendant hommage ainsi qu'a tout le groupe.

Rozenfeld et Burton dont les départs la saison prochaine sont déjà actés malheureusement.