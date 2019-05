Pro B - Playoffs : le Sluc Nancy Basket se fait peur mais prend l'avantage sur Saint-Chamond (73-70)

Le Sluc Nancy Basket a assuré l'essentiel en quart de finale aller des playoffs de Pro B de basket. Nancy s'impose à domicile 73 à 70 face à Saint-Chamond, mais que ce fut difficile.

Perforé à l'intérieur

Le Sluc a ,certes, pris le match par le bon bout dans un palais des sports de Gentilly passé en mode playoffs. Bien emmené par un Boris Dallo plus conquérant, Nancy prenait les devant dès le premier quart-temps (24-18). Mais Saint-Chamond ne craquait pas et insistait sur le point faible du Sluc, la raquette. Les deux équipes retrouvaient les vestiaires à la mi-temps à 43-39. Saint-Chamond avait inscrit 30 de ses 39 points à l'intérieur;

Malgré la blessure de Williams Narace, incertain pour le match retour samedi, le Sluc Nancy Basket haussait son intensité défensive. Sur ce plan, le troisième quart-temps était un récital. Nancy n'encaissait que sept points en en inscrivant treize dans le même temps. Nancy abordait le dernier quart-temps dans les meilleurs dispositions. L'équipe de Christian Monschau menait même de 15 points à l'approche du money-time. Moment choisi par Saint-Chamond à cinq minutes de la fin pour mettre les dernières forces dans la bataille et infliger un 13-0 au Sluc pour passer devant (69-70 à 30 secondes de la fin).

L'interception en or de Diabaté

Mais comment souvent cette saison, Diabaté sortait de sa boîte pour intercepter un ballon et déposer deux points dans le cercle. Derrière, Hergott mettait le pied en touche au moment de jouer une balle de match. Deux derniers lancers de Sommerville scellaient le score (73-70). Nancy passe par un trou de souris. Il faudra s'imposer à l'extérieur à Saint-Chamond samedi pour accéder aux demi-finales. Une rencontre à vivre dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

L'équipe a pêché par manque de concentration regrettait l'entraîneur du Sluc Nancy Basket, Christian Monschau :

"Il y a peut-être eu un relâchement par rapport au match dans deux jours. On ne doit pas se relâcher comme ça [...] On se met en danger [...] On doit beaucoup mieux gérer ça".

"On ne doit pas se relâcher comme ça " regrette l'entraîneur du @SLUCbasketNancy Christian Monschau après la victoire face à @SCBVG 73 à 70 #FBsport#Playoffs2019pic.twitter.com/fr3QyIbRNW — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) May 30, 2019

Beaucoup de regrets évidemment du côté de Saint-Chamond et de son coach Alain Thinet. Son équipe "meurt" à trois points alors que Saint-Chamond a manqué de réussite, seulement 16% à 3 points :

"On n'a pas lâché, même si Nancy a mené tout le long du match. On a la balle de match, malheureusement, on la perd [...] Ca laisse des regrets, ca aurait été bien de prendre le match à l'extérieur. Nancy mène 1-0 mais mérite sa victoire."