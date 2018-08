Saint-Chamond a lancé sa campagne d'abonnements pour la saison 2018/2019. Les abonnements sont vendus à la Halle Bouloche. Et pour la première journée 136 sont partis. Avec les résultats de la saison dernière les abonnés devraient être plus nombreux. Les prix vont de 110 euros à 200 euros.

Les Couramiauds ont lancé leur campagne d'abonnements pour la prochaine saison. Les ventes se déroulent à la Halle Boulloche. Pour la première journée les fans étaient au rendez-vous puisque 136 cartes sont parties. Le club a enregistré au total 380 abonnements la saison passée. Pour l'exercice à venir les Couramiauds espèrent faire mieux, notamment grâce à la saison qu'ils viennent de réaliser (6ème de la saison régulière, et quart de finaliste des play-offs). La carte de fidélité coûte entre 110 euros et 200 euros.

"Pour certains matchs on n'a pas pu entrer - Philippe supporter du Saint-Chamond Basket

La Halle Boulloche dispose de 1200 places. Les soirs de grands matchs c'est trop peu pour accueillir tous les amoureux des Couramiauds. "On a essayé de venir l'année passée mais sans abonnement c'était difficile. Pour certains matchs on n'a pas pu entrer" confie philippe qui s'abonne comme sa femme pour la première fois. L'abonnement permet d’assister aux 17 matchs de championnats mais aussi aux rencontres de Leaders cup et de coupe de France. En ce qui concerne les affiches de play-off, si Saint-Chamond est qualifié les abonnés pourront réserver leurs places.

Une permanence sera ouverte ce vendredi 24 août de 18h00 à 20h00 pour s'abonner. Puis d'autres seront organisées dans les prochains jours. Le match amical initialement prévu contre Bourg-en-Bresse ce jeudi 23 août est finalement annulé. Le premier match à domicile des Couramiauds est prévu le 28 septembre, et c'est un derby contre Roanne dans le cadre de la deuxième journée de leaderscup. On peut aussi s'abonner ou se réabonner à la Chorale de Roanne. Tous les mercredis et vendredis à la boutique de la Halle Vacheresse entre 16h00 et 19h00. Depuis le début de la campagne d'abonnement en juillet, 800 abonnements ont été vendus.