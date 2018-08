Après une belle saison terminée en playoffs au printemps dernier, les Couramiauds se sont retrouvés jeudi après-midi à la halle Boulloche pour un premier entrainement sans les Internationaux. Entre décontraction et ambitions pour faire aussi bien que la saison passée.

Saint-Étienne, France

L'heure de la reprise a sonné pour les basketteurs de Saint-Chamond. Après une belle saison terminée en playoffs au printemps dernier, les Couramiauds se sont retrouvés jeudi après-midi à la halle Boulloche pour un premier entrainement avec les joueurs présents la saison dernière. Six ont été conservés.

Les Internationaux attendus d'ici jeudi

L'effectif n'est pas encore au complet. Les nouvelles recrues étrangères, Malik Cooke l'américain et les deux Internationaux tunisiens, Omar Abada et Ben Romdhane Makram doivent encore arriver entre ce vendredi et la semaine prochaine. L'effectif a été complété par deux jeunes joueurs.

►Pour l’entraîneur Alain Thinet qui entame sa neuvième saison avec Saint-Chamond, l'envie est toujours là.

L'entraîneur du @saintchamond basket @SCBVG Alain Thinet entre décontraction et ambition à l'aube de sa 9e saison à la tête de l'équipe. #ProB#FBSportpic.twitter.com/U8TirkNTrd — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) August 16, 2018

►Le chef des onze joueurs pros cette saison sera le capitaine Jonathan Hoyaux. Objectif premier, le maintien.

Le capitaine de @saintchamond@SCBVG Jonathan Hoyaux, heureux de retrouver ses partenaires après une belle saison terminée en playoffs. #ProB#FBSportpic.twitter.com/lDGXMNOICp — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) August 16, 2018

Au total, les Couramiauds vont jouer six matchs de préparations, le premier jeudi contre Bourg-en-Bresse (club de 1ère division), à 19h à la halle Boulloche.