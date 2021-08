Pro B : retour sur le parquet pour l'entraîneur du Sluc Nancy Sylvain Lautié

La rentrée des classes pour les joueurs et le staff du Sluc Nancy Basket ce mercredi. Coup d'envoi de la préparation pour le club de Pro B au palais des sports Jean Weille avant le début du championnat le week-end du 15 octobre. Avant cela il y aura la Leaders Cup de Pro B et plusieurs matchs de pré-saison. Une équipe nancéienne désormais dirigée par Sylvain Lautié qui a succédé à François Peronnet qui n'avait pas atteint l'objectif de montée. Sylvain Lautié qui occupait le poste de directeur sportif et qui a connu les grandes heures du Sluc Nancy Basket en tant qu'entraîneur avec la victoire en coupe Korac en 2002.

Un entraîneur très enthousiaste

Large sourire sur le visage, Sylvain Lautié est comme un poisson dans l'eau sur le parquet de Gentilly. L'entraîneur ne veut pas regarder dans le rétroviseur. Même s'il a objectivement plus à perdre qu'à gagner en revenant sur le banc de Nancy où il a déjà remporté une coupe d'Europe :

"De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Ca fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu. On a une forme de rondeur, pas que physique mais mentale aussi. C'est beaucoup de plaisir. Ce sont des craintes qu'il ne faut pas avoir."

Le capitaine du Sluc Mérédis Houmounou n'a pas caché en fin de saison dernière les tensions qui existaient entre l'équipe et l'ancien entraîneur François Peronnet. L'arrivée de Sylvain Lautié va tout changer :

"Avec Sylvain, ce sera un management totalement différent. C'est quelqu'un qui aime être proche des joueurs, qui aime beaucoup communiquer. Ca va nous permettre d'avoir peut-être moins de pression négative."

"Humilité"

Un entraineur qui a l'expérience des montées en première division. Cela passera notamment par un retour du public après plus d'un an de crise sanitaire. Mais pas question de crier sur tous les toits que le Sluc doit monter en fin de saison pour Sylvain Lautié :

"C'est compliqué de déclarer qu'on veut monter. Parce qu'il y a de la prétention. La Pro B est un championnat de combat et il faut beaucoup d'humilité [...] On doit avoir de l'ambition, étape par étape [...] De toute façon, ce qui fera la montée, c'est un collectif, un état d'esprit et cela appartient aux joueurs."