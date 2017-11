Pro B : Roanne et Saint-Chamond stoppés dans leur élan

Les Orléanais sont venus s'imposer à la halle Boulloche de Saint-Chamond. Ils prennent ainsi la tête du championnat devant Lille, Caen et Roanne, qui a perdu en Normandie.

La soirée de vendredi s'est soldée par deux défaites dans le championnat de basket pro B pour les équipes ligériennes. Roanne le leader est allé s'incliner sur le parquet de Caen sur le score de 76 a 71. Dans l'autre match, à domicile cette fois pour les couramiauds, c'est Orléans qui l'a emporté 97 à 91.

À part dans le premier quart temps mené par Orleans, ce sont les joueurs de Saint-Chamond qui ont dominé le match. Mais dominer n'est gagner et les deux équipes étaient à égalité 83 a 83 à l'issue du temps réglementaire. La prolongation de 5 minutes a tourné à l'avantage des Orléanais plus réalistes et moins fébriles.

À l'issue de cette soirée c'est Orleans qui prend, seul, la tte devant Lille Caen et Roanne 4e, Saint Chamond est 8e de la Pro B.