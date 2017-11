Pro B : Saint-Chamond Basket reprend confiance

Après deux courtes défaites consécutives, le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier a retrouvé les clés de la victoire ce vendredi soir à la Halle Boulloche. Les Couramiauds s’imposent 94 à 78 sur Evreux pour la 4e journée de Pro B.

Les Couramiauds ont fait mentir le dicton jamais deux sans trois hier soir à la halle Bouloche. Après deux très courtes défaites contre Nancy et Lille, le Saint Chamond Basket Vallée du Gier s’est imposé 94 à 78, ce vendredi soir sur Evreux, pour la 4e journée de Pro B. La poisse du début de saison est passée, place à la gagne !

"On gagne en confiance"

Nos basketteurs ligériens ont mené tous les quart-temps, plusieurs joueurs sont au-dessus des 10 points à la fin du match, bref, que du positif pour Alain Thinet, le coach : "c’est toujours une satisfaction quand les points sont partagés, on a trouvé des solutions collectives, tout ne repose pas sur un ou deux joueurs, se félicite l’entraîneur. On gagne en confiance. On restait sur deux matchs frustrants, ce soir il y a encore un passage un peu délicat (Ndlr : au retour des vestiaires, Evreux a presque recollé au score avant de lâcher à nouveau de l’avance) mais on enlève la déception des deux dernières journées."

"Il y avait pas mal de détails qu’on n’arrivait pas à régler, c’est fait !"

Le soulagement, il se lit sur les visages des joueurs effectivement. A la sortie du vestiaire, Jonathan Hoyaux, par exemple, souffle enfin. "Ça fait énormément de bien après deux revers amer, avoue le Couramiaud. On n’avait pas perdu confiance en notre basket mais il y avait pas mal de petits détails qu’on n’arrivait pas à régler. C’est fait ce soir, et en plus on a mis de l’agressivité, ça fait un match sérieux, dans les deux mi-temps, avec de l’apport de beaucoup de joueurs qui finissent à plus de 10 points donc on est très très satisfaits"

Roanne reste au top

De son côté la Chorale de Roanne s'impose aussi. Victoire 74 à 67 sur Charleville-Mézières. Les Roannais gardent donc la tête de la Pro B.