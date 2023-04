Pro B : Saint-Chamond, battu par Lille (81-93), toujours en plein doute

C'était un match important dans la lutte pour le maintien, et Saint Chamond l'a perdu. Après quatre victoires de rang à domicile, les Couramiauds se sont inclinés ce vendredi face à Lille, 81-93, lors de la 27e journée de Pro B.

Parfaitement rentrés dans la rencontre, à l'image de Hasan Varence et Josh Ajayi (10 et 9 points à la mi-temps), les Couramiauds font la course en tête pendant une première période très offensive (29-21 à la 10e, 49-46 à la pause). Comptant jusqu'à 12 points d'avance à la 17e (46-34), le SCBVG voit son avance fondre dans les derniers instants du premier acte.

La tendance s'inverse dès le début du troisième quart-temps. Avec un SCBVG handicapé par les fautes rapides du pivot Mathieu Boyer, les Lillois prennent rapidement les commandes (51-54, 24e). Les hommes d'Alain Thinet concèdent un 23-17 dans le troisième quart (66-69).

Dans une Arena en feu, Saint-Chamond reprend les devant dès le début du dernier quart sur un panier de Théo Magrit (73-72, 32e). Une avance de courte durée. Porté par son pivot Bastien Vautier (24 points, dont 17 après la pause), Lille reprend sept points d'avance (73-80, 35e). Une avance que les Nordistes conserveront jusqu'au bout (81-93).

Dans la lutte pour le maintien, et à sept journées de la fin de la saison régulière, Saint-Chamond conserve une victoire d'avance sur la zone de relégation.