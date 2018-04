6 derbies en Pro B et 6 victoires pour Saint-Chamond. C'est le paradoxe saisissant dans la rivalité nouvelle qui oppose le club du Gier à celui de Roanne alors que la Chorale est régulièrement mieux classée, mieux notée, plus crainte. Preuve encore hier dans une Halle Bouloche en ébullition (78-71).

Les basketteurs de Saint-Chamond sont parvenus à interrompre la série de 9 victoire de suite de la Chorale de Roanne dans un derby de Pro B chaud bouillant à la Halle Boulloche ! Les Couramiauds, qui n'ont pour l'instant jamais perdu un derby en 6 rencontres, ont été les plus combattifs devant leur public de la halle Boulloche. 1200 spectateurs, au moins, chauffés à blanc, qui ont vu leur équipe prendre le large à la fin du 3e quart temps; avant de se faire grappiller son avance en fin de match. Le sursaut roannais est arrivé trop tard et c'est bien Saint-Chamond qui réussit la belle opération de cette 28e journée de Pro B. Une victoire qui lui permet de conforter sa 5e place au classement et de se diriger lentement mais surement vers les premiers playoffs de son histoire. Pour Roanne c'est un coup d'arrêt après donc une série de succès exceptionnel. La montée directe en Pro A parait plutôt compromise.

