Pro B : Saint-Chamond pour son classement et celui de la Chorale de Roanne

Saint-Chamond, France

L'enjeu est double ce vendredi soir à Saint-Chamond pour nos clubs de Pro B de basket. Saint-Chamond, 7e, qui est en difficultés après trois défaites consécutives, reçoit Orléans à 20 heures. Les Orléanais sont actuellement deuxièmes de Pro B et s'ils s'imposent sur le parquet couramiaud ce soir, ils remettront un bon coup de pression à la Chorale de Roanne, qui est toujours leader et qui accueille dans le même temps Aix-Maurienne.

L'entraîneur de Saint-Chamond, Alain Thinet, sait bien que c'est une rencontre charnière pour la fin du championnat de Pro B : "C'est certain que l'objectif est d'arrêter la série des trois défaites. En face on a un client sérieux et motivé qui joue la première place avec la Chorale et Vichy. Orléans sort d'une victoire contre Roanne qui les relance complètement. Ils n'ont pas le droit à l'erreur chez nous, ils ont beaucoup d'ambition. De notre côté on doit retrouver la victoire, faire un pas de plus vers les playoffs."

Dans l'effectif pour cette rencontre retour d'Omar Abada.