Pro B : Saint-Chamond reléguable dans sa nouvelle Arena, c'est grave docteur ?

Les Couramiauds n'ont plus gagné à domicile depuis le 28 octobre. L'euphorie de la saison dernière, quand le SCBVG avait frôlé la montée en Beclic Elite, semble bien loin. Au même stade, il y a un an, Saint-Chamond en était à 14 victoires pour seulement 5 défaites. L'Arena qui devait être une forteresse imprenable est au contraire devenue la salle où les équipes adverses font tourner le compteur de victoires. Avec de nombreux matches perdus d'un, deux ou trois points, c'est avant tout une fébrilité psychologique qu'il faut combattre reconnait le président Roger Paour : "quand on est dans une situation difficile on a aussi l'impression que tout s'acharne sur nous mais il faut balayer ça. Comment en étant la meilleure attaque, la première évaluation du championnat, on se demande comment on peut en être là aujourd'hui ? Il se passe quelque chose dans la tête des joueurs qui fait les choses ne basculent pas du bon côté".

Un effet nouvelle salle ?

Est-il possible que l'Arena, supposée être un moteur, soit petit à petit devenue un frein dans les performances des Couramiauds, par excès de tension et d'envie de bien faire. C'est possible nous ont répondu différents préparateurs mentaux. Car il faut se réapproprier l'espace. Pénétrer dans la Halle Bouloche, resserrée, familiale, avec ses 1200 places, ou dans l'Arena, flambant neuve, plus aérée et ses 4200 supporters, ce n'est pas la même chose. "Ca change les routines d'avant match, les entrées sur le terrain, quand il faut montrer les muscles" confie un expert. L'intérêt du match à domicile c'est de se sentir fort, en confiance et confortable, ce qui manifestement n'est pas encore le cas des joueurs du SCBVG. A cela s'ajoute, l'obligation de ne pas redescendre en Nationale 1 pour éviter l'accident industriel. Il faut que l'Arena continue de briller et d'attirer le public comme les sponsors. Dans la division inférieure tout serait remis en question. Cette urgence, cette fébrilité sont aujourd'hui palpables : pour la première fois de la saison, le président Roger Paour est aller mettre les joueurs devant leurs responsabilités, dans le vestiaire, après la défaite à Antibes il y a 3 jours.

Pour Frédéric Sarre, le poids de la nouvelle salle sur les performances couramiaudes ne doit pas être surestimé. Son club de la JL Bourg, dont il était alors entraineur, a investi en janvier 2014 sa salle de l'Ekinoxe mais "on a l'a présentée comme un outil de développement et pas comme un élément de performance. Il n'y avait aucune forme de pression sur les performances de l'équipe en rapport avec la nouvelle salle. Je ne pense qu'il y ait eu une approche très différente de celle-là à Saint-Chamond".

Reste donc la réalité du terrain et une nouvelle occasion de remonter la pente ce vendredi à 20h30 à l'Arena.