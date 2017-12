Pro B : Saint-Chamond signe un deuxième succès consécutif en battant Caen 74-64

Saint-Chamond a battu Caen vendredi soir à Boulloche 74-64. Les joueurs d’Alain Thinet engrangent un deuxième succès consécutif. Les Couramiauds gagnent une place au classement, ils sont quatrièmes. Caen tombe à la sixième place du championnat de Pro B.

Saint-Chamond a disposé du promu caennais 74-64. Les Ligériens ont dominé les débats dans un match parfois décousu. Ron Anderson et ses partenaires se sont faits peur à de nombreuses reprises. Cependant, ils n’ont jamais été débordés par une équipe caennaise moins tranchante. Avec cette deuxième victoire consécutive Saint-Chamond se hisse au quatrième rang du classement.

Une entame de match idéale

Les Rouges et Blancs sont bien rentrés dans le match et menaient 19-9 dans le premier quart temps. De son côté, Caen est rentré timidement dans le match. Les locaux en ont largement profité pour dominer les débats. Emmenés par la paire Hoyaux-Guichard les Couramiauds ont déroulé. « On ne rentre pas dans le match et on laisse l’adversaire prendre confiance» regrette Hervé Coudray, l’entraîneur de Caen. À la mi-temps Saint-Chamond mène 34-28.

"Pas encore serein"

La deuxième période ne ressemble pas tout à fait au premier acte. Les Ligériens multiplient les approximations dans les transmissions et perdent beaucoup de ballons. Dans le dernier quart temps Saint-Chamond compte dix-sept points de plus que son adversaire. Caen, loin d’avoir abdiqué revient à cinq petits points. Finalement les Ligériens vont s’imposent 74-64. « On sait qu’on a des difficultés dans la gestion de nos fins de matchs, ce soir on s’est fait peur » avoue Mathieu Guichard. « Au lieu d’agir on subit et on aurait pu le payer cher » conclut l’arrière auteur de 17 points. « C’était un match compliqué du début à la fin. On n’est pas encore sereins » reconnaît Alain Thinet.

Ce succès permet à Saint-Chamond de grimper à la quatrième place. Caen perd deux places et se retrouve à la sixième place. La Chorale de Roanne s’est incliné à Fos-sur-Mer 71-76, mais reste deuxième de Pro B.