Pro B : Saint-Chamond s'incline 78-80 face à Châlons-Reims. "On a failli faire un hold-up" selon Alain Thinet

Saint-Chamond Basket (14e) n'a pas su s'imposer sur son parquet, ce vendredi 13 janvier. Le SCBVG affrontait Châlons-Reims, cinquième au classement de Pro B, mais s'est incliné 78-80. Pourtant, les blancs détenaient le ballon de la victoire. Sur le buzzer Jonathan Hoyaux tente de prendre les 3 points, mais raté, le ballon ne rentre pas.

Un match d'une haute intensité et qui se perd sur les détails, explique un Mathieu Boyer frustré de cette défaite : "on joue les yeux dans les yeux et ce sont des détails qui nous font perdre cette rencontre. C'est clair que là, on change de standard par rapport à ce qu'on a fait en 2022. C'est frustrant mais si on arrive à mettre la même intensité et les mêmes efforts défensifs, je pense que ça va payer".

"On l'avait, ce soir", explique Alain Thinet, l'entraîneur de Saint-Chamond, "ils se sont battus, l'envie était là mais c'est le propre des équipes qui sont en bas de tableau et qui jouent face à une grosse cylindrée". Il regrette le manque "d'un brin de folie" qui permettrait de booster la confiance des joueurs et qui peut faire la différence, "comme à Denain".

Un ancien du Saint-Chamond Basket de retour à l'Arena

Un joueur de Châlons-Reims n'est pas passé inaperçu, lors de cette rencontre. C'est la première fois que, le numéro 14, Grismay Paumier, foule le parquet de l'Arena depuis qu'il a quitté Saint-Chamond en 2020. Après deux ans passés au CSP Limoges, en Betclic Elite, le pivot est retourné en Pro B avec le Champagne Basket. Dans les tribunes, certains le sifflent, d'autres l'appellent "le traitre" ou "l'ancien", mais la plupart reconnaissent son niveau, comme Thierry "il nous fait très mal à l'intérieur... on aurait préféré l'avoir avec nous".

Malgré la défaite, impossible d'être déçu explique Florian, "on a eu un Saint-Chamond à réaction, ça aurait pu être différent, mais ils n'ont jamais lâché l'affaire".

A peine le temps de digérer cette défaite qu'il faut penser à la prochaine rencontre. Mercredi 18 janvier, Saint-Chamond reçoit Evreux (17e), à 20h30, à l'Arena.