Pro B : Saint-Chamond s'offre le maintien et une "remontada" à Roanne (87-80)

Mené de 19 points à la fin du troisième quart-temps, Saint-Chamond a quand même réussi à battre la Chorale de Roanne et jouera encore en Pro B la saison prochaine. Un derby de la Loire qui restera dans l'histoire des deux clubs.

Saint-Chamond jouera en Pro B la saison prochaine.Les Couramiauds sont allés chercher une improbable victoire dans le derby à Roanne. 87-80 après prolongations. Dans une halle Vacheresse en feu, Saint-Chamond était pourtant mené de 19 points à la fin du 3e quart temps (61-42). Mais la Chorale s'est écroulée et les Couramiauds ont redressé la barre. 200 supporters de Saint-Chamond ont fait le court déplacement en car.

"On est revenu de l'enfer" explique le meneur couramiaud Paul Turpin Copier

St-Chamond obtient son maintien grâce à sa victoire 87-80 sur la Chorale de Roanne en prolongations ! pic.twitter.com/UZWpnN93aB — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) May 19, 2017

Le film du match

1er QT - les Roannais mènent d'un point après avoir laissé l'initiative à St-Chamond, plus entreprenants à l'image de J.K Edwards (6pts), plus vifs mais sanctionnés dans la raquette. Avec un excellent Arthur Rozenfeld (4pts), Roanne se montrait tout de même solide.

2e QT - St-Chamond plus emprunté, conclut très peu d'attaques, mais plusieurs fautes dans la raquette des Roannais permettent au début du quart temps à St-Chamond de ne pas décrocher. Privés de ballons le reste de ce second acte et en loupant deux lancers-francs, Les Couramiauds sont menés de 10 points par La Chorale (36-26).

3e QT - Clark Bill commet sa troisième faute d'entrée. Sur une première possession Saint-Chamond n'en profite pas. Arthur Rozenfeld place un trois point dur à encaisser pour l'adversaire. On se dit alors que ça va être très dur pour les Couramiauds qui ne saisissent pas les occasions. À la fin de ce troisième quart temps, Ils sont distancés de 19 points (61-42).

4 QT - L'improbable se produit. Les Couramiauds remontent au score. La Chorale de Roanne devient fébrile et tout va se jouer en prolongations. Victoire 87-80. Alain Thinet exulte. Les supporters descendent de la tribune et embrasse les joueurs sur le parquet. Saint-Chamond est maintenu.

200 supporters Couramiauds ont fait le déplacement