Saint-Chamond, France

Le match s'annonce bouillant entre Saint-Chamond et la Chorale de Roanne. Ce derby ligérien de basket-ball va se jouer à guichets fermés vendredi soir. Les 1200 places de la Halle André Boulloche ont été vendues en deux jours explique le club. Une rencontre parrainée par la ville de Saint-Chamond et le maire Hervé Reynaud a promis "une belle fête" lors d'une conférence de presse organisée lundi spécialement pour l'occasion. "Il aurait fallu cinq Boulloche pour faire tenir tous les fans qui voulaient assister au match" affirme l'élu en souriant.

Un derby pour faire la promotion du futur Palais des Sports

Une rencontre idéale donc pour faire la promotion du futur complexe sportif tant désiré par le maire de Saint-Chamond. "C'est une vitrine du projet " explique Hervé Reynaud. "Ces projets sont plus faciles à porter quand il y a des résultats sportifs et j'espère que mes collègues élus qui viendront vendredi soir, verront des choses extrêmement fédératrices, pour qu'ils ne se posent plus la question de l’intérêt de nos projets sur la commune" précise-t-il.

Les collectivités doivent maintenant voter formellement en mai ou juin prochain pour valider et assurer les financements de cette nouvelle salle qui doit s'implanter dans le secteur de la Varizelle. Si tout se passe bien, Hervé Reynaud espère voir la première pierre posée en fin d'année prochaine.

Ce match, tout le monde l'attend - Jonathan Hoyaux, capitaine de Saint-Chamond

Ce derby de vendredi passionne les supporters couramiauds depuis plusieurs semaines. Ils ont même un peu de mal à patienter jusqu'à vendredi soir. "Dans les commerces, on me parle déjà de ce derby. _On m'en parlait même avant le match contre Poitiers la semaine dernière_" raconte Jonathan Hoyaux, le capitaine de Saint-Chamond. "Ce match va être différend, c'est un derby, ça va être blindé, il va y avoir de l'ambiance".

Un derby mais aussi des enjeux sportifs

Sur le parquet, ce derby présente de grands intérêts sportifs. La Chorale de Roanne, 3ème du classement, cherche à se qualifier directement pour assurer sa montée en Pro A. Un exploit possible en terminant premier de la saison régulière. Pour cela les Roannais n'ont plus vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent rattraper leur retard sur Blois en tête du championnat. De leur côté, les Couramiauds réalisent pour le moment leur meilleure saison en Pro B, actuellement 5ème, ils rêvent à une participation en playoffs. À sept journée de la fin de la saison régulière, tout reste possible pour Saint-Chamond. La cerise sur le gâteau pour l’entraîneur Alain Thinet "passer un premier tour de playoffs".

