Pro B : Saint-Thomas termine 2016 sur les chapeaux de roues

Le STB a conclu l'année 2016 en beauté. Quatrième succès d'affilée, ce mardi, sur le parquet de Saint-Chamond, à l'occasion de la 13ème journée de Pro B.

Saint-Thomas Basket n'en finit plus de gagner. En décrochant une quatrième victoire d'affilée sur le parquet de Saint-Chamond (62-76) - la huitième en 13 matchs - ce mardi, à l'occasion de la 13ème journée de Pro B et de la dernière rencontre de l'année 2016, les hommes de Jean-Manuel Sousa ont confirmé qu'ils s'étaient bel et bien remis en ordre de marche, après un passage à vide. Quatrième à égalité avec Nantes, les joueurs du Havre peuvent partir en congès sereinement, avant de revenir début janvier pour un sommet face au leader Fos-sur-Mer (13 janvier).

Jean-Manuel Sousa, entraîneur du STB © Maxppp - Yves Salvat

Jean-Manuel Sousa, l'entraîneur, est au micro de Bertrand Queneutte :