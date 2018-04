Saint-Chamond, France

"Tout le monde l'attend ce match !" Le capitaine de Saint-Chamond, Jonathan Hoyaux, résume assez bien l'ambiance qui règne depuis une semaine autour de ce derby de la Loire de Pro B. Les Couramiauds accueillent la Chorale de Roanne vendredi soir à la Halle André-Boulloche. La salle sera pleine à craquer, les 1.200 places ont été vendues en deux jours pour assister à cette rencontre aux enjeux multiples.

Conserver l'hégémonie départementale

Grands favoris à chaque confrontation, les Roannais ne sont jamais parvenus à battre Saint-Chamond en cinq matchs de championnat. Les Couramiauds sont la bête noire de la Chorale, même si l’entraîneur de Saint-Chamond préfère rester prudent : "ils vont être remontés et vont vouloir faire respecter la hiérarchie", explique Alain Thinet. Au match aller, Saint-Chamond s'était imposé 72 à 69 sur le parquet de la Chorale, "un véritable exploit" pour Roger Paour, le président du club de la vallée du Gier.

Pour le match aller en décembre 2017, "on pouvait jeter une pièce et voir de quel côté elle tombe", affirme Jonathan Hoyaux, pour décrire le suspense de cette rencontre. Le capitaine couramiaud refuse de regarder les statistiques des confrontations entre les deux clubs, "chaque année les équipes changent et les matchs sont différents".

Un match entre deux prétendants aux playoffs

Le derby de vendredi soir oppose deux équipes du haut de tableau. Saint-Chamond, 5e, réalise la meilleure saison de son histoire en Pro B. Les Couramiauds visent une qualification en playoffs, objectif affiché par le coach qui rêve même de passer un premier tour. La Chorale ne cache pas non plus ses ambitions, les Roannais veulent remonter dans l'élite. Une place en Pro A accessible directement en terminant premier du championnat. Pour le moment la Chorale pointe à la 3e place du classement. Les Roannais devront réaliser un sans-faute lors des sept dernières journées de saison régulière pour espérer décrocher le sésame sans passer par les playoffs. Une pression de plus qui les oblige à inverser la tendance sur le parquet de la halle Boulloche, et enfin remporter un derby.

Ce derby de la Loire entre Saint-Chamond et la Chorale de Roanne est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu. Émission spéciale à vivre dès 19 heures.