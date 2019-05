Pro B - Un derby et même une demi-finale pour la Chorale de Roanne qui reçoit Vichy-Clermont

Roanne, France

Un très beau derby se profile ce vendredi (20h) entre la Chorale (1ère) et Vichy-Clermont (4e) dans une Halle Vacheresse à guichets fermés depuis le début de la semaine. En cas de victoire, les Roannais seraient à un match de la remontée en Pro A, en 1ère division.

Mais c'est un derby. Et même si la Chorale les a tous gagnés jusqu'à présent cette saison, les Clermontois restent à une victoire derrière au classement et peuvent encore rêver de la première place synonyme de montée directe, sans passer par la case playoffs.

Le président de la Chorale, Daniel Perez, annonce la couleur : "c'est une demi-finale"

"Si on perd, je suis quasi sûrs qu'on devra passer par les playoffs. Si on gagne, en revanche, on sera à un match du titre. C'est une demi-finale, un match qui vaut de l'or. Vous savez, on reste traumatisé par la perte de la finale des playoffs de la saison dernière. Et on va en playoffs, les joueurs sont fatigués. On ne passera pas plus d'un tour."

Le capitaine roannais, Clément Cavallo, prévient : "Il va falloir répondre présent"

"C'est des matchs excitants. Ce sont les derniers matchs de la saison régulière. Chaque équipe a quelques chose à jouer. On est dans la dernière ligne droite. La salle sera pleine. C'est un derby. Il nous reste deux matchs. C'est notre dernier match à domicile. C'est pour ce genre de moments qu'on fait du sport. C'est pas tous les ans qu'on joue devant 5.000 personnes."

Pour cette "demi-finale", les Choraliens seront toujours privés de Ferdinand Prénom et Ilian Evtimov.

Roanne / Vichy-Clermont à 20h, pendant que Saint-Chamond (7e) est à Nantes (10e) à 20h30.