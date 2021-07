Pro B : Vichy Clermont-Métropole connaît son calendrier pour la prochaine saison

Vichy Clermont-Métropole peut totalement se projeter sur la prochaine saison de championnat de Pro B de basket. La Ligue National de Basket a dévoilé ce lundi 19 juillet le calendrier de la saison 2021-2022.

Avant de commencer la phase régulière, la JAVCM disputera la traditionnelle Leaders Cup, compétition qui offre un pass directement en Playoffs d'accession à la fin de la saison. Le club auvergnat affrontera Boulazac et Saint-Chamond en matchs allers-retours. Il faudra finir premier ou dans les deux meilleurs seconds des six poules pour se qualifier en quarts-de-finale. La première rencontre contre Boulazac (club relégué de première division) le 24 septembre devrait marquer le retour du public au Palais des Sports Pierre-Coulon après d'un an de huis-clos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Déplacement Aix-Maurienne pour commencer la saison régulière

La saison régulière débutera elle réellement en octobre. Le vendredi 15 octobre exactement. La JAVCM se déplacera sur le parquet d'Aix-Maurienne. Avant le premier match à domicile contre un gros morceau du championnat, Lille, le 22 octobre. Enfin pour conclure la saison, les Auvergnats recevront Quimper le 13 mai.

En attendant la reprise du championnat, le club continue de préparer la prochaine saison. Trois recrues ont déjà signé à la JAVCM : les arrières Léopold Delaunay (poste 2, 19 ans, 1m93) et Thomas Villa (poste 2/1, 26 ans, 1m88) ainsi que l'intérieur ivoirien Cédric Bah (poste 4, 27 ans, 1m98).