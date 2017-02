Pro D2 hand (J13) - Le Billère Handball n'est plus invaincu à domicile

Première défaite de la saison à domicile pour le Billère Handball. Le BHB s'incline 23 à 18 contre Limoges en D2.

Elle fait mal cette défaite de Proligue. Pour la première fois de la saison le Billère Handball perd à domicile, défaite 23 à 18 contre Limoges. Pour la première fois également Billère jouait sans son meneur de jeu Guillaume Crépain sérieusement blessé à la cheville, il est remplacé par le jeune joker Maël Vandelannoote.

Le BHB perd son invincibilité à domicile

Les hommes d'Aïtor Etxaburu ont été menés tout le match. À la mi-temps Limoges mène 12 à 9 et continue sur sa lancée en deuxième période. Le BHB, affaibli en attaque, n'arrivera pas à reprendre le dessus. L'ailier Pascal Alias savait que le match serait compliqué sans Guillaume Crépain " la perte de notre maître à jouer allait forcément être préjudiciable dans notre jeu d'attaque, on savait qu'on allait être en difficultés là-dessus, on doit trouver des solutions collectives, on doit trouver des solutions autrement qu'avec un demi centre [...] il va nous falloir du temps, il va falloir s'adapter".

Il n'y a pas péril dans la demeure mais il ne faut pas perdre de temps — L'ailier Pascal Alias

L'ailier Pascal Alias savait que ce serait difficile sans le meneur Guillaume Crépain

Pour l'ailier Romain Zerbib, plus qu'un meneur c'est un collectif que le groupe doit retrouver " ça doit passer par tout le groupe, quand on a des blessés parce qu'il y a aussi Paul Mourioux qu'il ne faut oublier non plus ça joue pas mal sur le groupe, c'est le collectif qui doit trouver de nouveaux liens pour remarquer des buts comme on a su en marquer".

Et maintenant la phase retour

La semaine prochaine ça continue à domicile pour le BHB, premier match de la phase retour de Proligue. Match vendredi soir au Sporting d'Este contre l'actuel 2ème de D2 Massy, les Jaunes et bleu reçoivent Istres ce samedi soir.

