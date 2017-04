Pro A : Greg Beugnot, l'entraîneur du Sluc Nancy, ne veut pas une équipe résignée face à Chalon

Trois jours après la défaite à Limoges 95-74, le Sluc Nancy Basket doit réagir face au deuxième du championnat. Pas question de tirer un trait sur la fin de saison malgré un cas presque désespéré.

Le Sluc Nancy Basket n'a pas le temps ni le luxe d'être sonné par cette défaite à Limoges samedi dernier 95 à 74 en Pro. Les Nancéiens sont déjà de retour sur le parquet de Gentilly ce mardi avec la réception du deuxième du championnat Chalon-sur-Saone. Coup d'envoi à 20 heures.

Comme souvent, à Limoges, le Sluc a cédé dans le dernier quart-temps de la rencontre. Greg Beugnot, l'entraîneur nancéien, a de nouveau fustigé le comportement de ses joueurs. Le Sluc possède deux victoires de retard sur le premier non-relégable et voit ses chances de maintien diminuer de semaine en semaine. Si en coulisses, le club prépare tous les scénarios, Beugnot refuse, lui, se de projeter vers une descente et peut-être une saison en Pro B à préparer :

Je n'ai pas envie d'être pollué par question de resignature aujourd'hui. Ca veut dire qu'inconsciemment, j'aurais ma sécurité à moi. Je suis venu pour une mission et tant que mathématiquement on n'est pas relégué, cette mission je dois tout mettre en oeuvre pour essayer de la mener à ses fins."

Une réponse qui peut surprendre. Greg Beugnot s'explique, il ne s'agit pas de lui, c'est aussi un moyen de garder les joueurs concernés :

Moi je trouve que les joueurs ne doivent pas avoir la possibilité d'avoir cette excuse là. Ce serait trop facile qu'on n'était pas éliminés mathématiquement et que le club préparait sa future saison [...]Non, non, le club doit être droit dans ses baskets".