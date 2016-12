Pro A (J14) - Défaite de l'Elan Béarnais à Monaco (77-64)

On y a cru pendant la première période... Mais l'Elan craque lors des deux derniers quarts-temps et s'incline face à Monaco qui reste leader de Pro A (77-64)

Il n'y aura pas eu de miracle de Noël... Malgré son succès la semaine dernière face à Dijon, l'Elan Béarnais s'incline face au leader monégasque.

Défaite de l'Elan qui remet en jeu sa quatrième place face à Monaco Partager le son sur : Copier

Et pourtant, ça commençait bien...

L'Elan Béarnais est dans son match lors des deux premiers quarts-temps. Bien qu'il a mit du temps à se lancer - il faut attendre la quatrième minute pour voir le premier panier béarnais - l'Elan colle au score et n'est mené que d'un seul point à la fin du premier quart-temps.

Le premier panier de l'Elan est inscrit par Alain Koffi à la 4ème minute de jeu Partager le son sur : Copier

Et le second quart-temps est un vrai festival offensif pour l'Elan qui inflige un 27-15 à Monaco. A noter la belle prestation d'Anthony Goods qui marque un beau panier à 3 points pour sa première prestation verte et blanche.

Anthony Goods réalise une bonne prestation pour sa première sous les couleurs béarnaises Partager le son sur : Copier

A la mi-temps, l'Elan domine les débats, 44 à 33, l'exploit devient possible !

Sur un énorme buzzer beater à 10m de @Djcoop5, l'@EBPLO mène 44-33 face à l'@ASMonaco_Basket. RDV dans 15' pour la 2èMT sur @SFR_Sport 2 — LNB (@LNBofficiel) December 23, 2016

Les deux derniers-quarts-temps en faveur de Monaco

C'est une équipe de Monaco métamorphosée qui revient sur le parquet. Elle étouffe les béarnais qui n'y arrivent plus, et marque 21 points alors que l'Elan n'en inscrit que 8.

Fin du 3ème QT@ASMonaco_Basket - Elan 54-52

Nouveau changement de leader après un terrible quart pour les Palois @Djcoop5 14 pt#ASMEBPLO — Elan Béarnais (@EBPLO) December 23, 2016

Bien que l'Elan essai de se redonner un second souffle dans l'ultime quart-temps, il n'y arrive pas et n'inscrit que 12 points alors que Monaco, gonflé à bloc, en marque 23.

Les Palois, qui comptaient 11 pts d'avance à la pause, craquent en 2ème MT sous la pression défensive de l'@ASMonaco_Basket #ELANation pic.twitter.com/mKEUBLdYJy — Elan Béarnais (@EBPLO) December 23, 2016

Les monégasques sont trop fort, score final 77-64, un score qui fait mal et qui peut nourrir des regrets. Mais nos verts et blancs doivent se remettre vite d'aplomb, le prochain match arrive vite, rendez-vous mardi, à 20h50 au palais des Sports pour la dernière réception de l'année, celle de Paris Levalois.