Pro A (J15) - L'Elan Béarnais s'impose face à Paris Levallois (77-61)

Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir l'Elan se réveiller mais l'essentiel est là ! Victoire des béarnais face aux parisiens (77-61)

Si ça ne passe pas à l'extérieur, à domicile, l'Elan Béarnais reste encore est toujours invaincu . De quoi passer de bonnes fêtes de fin d'année.

Dider Rey, le président de l'Elan Béarnais, heureux du dénouement du match

Une première mi-temps indécise

Les deux équipes n'arrivent pas à se départager. C'est même Paris Levallois qui mène quasiment tout le long de cette première période.

Il faut attendre la 3ème minute pour voir le premier panier palois

Pire encore, Alain Koffi est remplacé dans la dernière minute du deuxième quart-temps à cause d'une blessure à la cheville. A priori rien de grave.

mi-temps

Elan - PL 33-34

Les Palois ont compté jusqu'à 8 longueurs d'avance avant de subir un 0-9 en fin de... https://t.co/3SEQ2UmZt5 — Elan Béarnais (@EBPLO) December 27, 2016

Le réveil de l'ours

C'est dans la deuxième période que tout se joue. Dj Cooper, plutôt absent jusqu'ici, mène le jeu à sa manière à l'image de ce panier à trois points inscrit dans le troisième quart-temps.

Dj Cooper en force !

25'

Elan - @ParisLevallois1 47-40

l'action du match : passe dans le dos de @Djcoop5 pour le triplé d'A. Robinson ! #EBPLOPL #ELANation — Elan Béarnais (@EBPLO) December 27, 2016

Alors que l'Elan était mené 34 à 33 à la pause, les verts et blancs reprennent les rennes du match pour ne plus les lâcher. JK Edwards fait également parler de lui en inscrivant 17 points pour 2 passes décisives, et la nouvelle recrue de l'Elan, Anthony Goods, qui remplace Ron Lewis, s'en sort bien lui aussi avec 13 points et 1 passe décisive.

Anthony Goods à la manoeuvre

Au final, c'est la victoire, 77-61, l'Elan est qualifié pour la Leaders Cup et peut se reposer (mis à part Alain Koffi et DJ Cooper qui jouent le All Star Game ce jeudi) et se préparer à affronter nos amis de toujours. Rendez-vous le 15 janvier, au Palais des Sports, pour recevoir Limoges.