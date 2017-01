Pro A (J17) - Difficile victoire de l'Elan Béarnais à Nancy (69-78)

L'Elan Béarnais s'impose sur le parquet de Nancy (69-78) pour le compte de la dernière journée de la phase aller de Pro A.

Après sa victoire pour le 100è classico face à Limoges, l'Elan Béarnais ne pouvait pas perdre contre la lanterne rouge. Et pourtant, on a eu quelques frayeurs !

Il faut attendre la 4è minute du 2è quart temps pour voir le premier 3 points béarnais

L'Elan Béarnais rate totalement ses deux premiers quarts-temps

A la surprise générale, c'est Nancy qui mène les débats. L'Elan est lent, il joue lentement, n'arrive pas à mettre des points et atteint une réussite aux tirs qui tourne aux alentours de 20% alors que Nancy en est à 40%.

Que faire ?

Peut-être compter sur des actions individuelles, comme celle d'Anthony Goods, mais ce n'est pas suffisant pour coller au score.

Anthony Goods en action

A la mi-temps, l'Elan est mené 26 à 37, 11 points d'écart, ça semble très compliqué, on espère qu'Eric Bartéchéky arrivera à remettre son équipe dans le bon sens.

Les troisièmes et quatrièmes quarts-temps pour changer la donne

L'Elan revient fort des vestiaires, à l'image du premier panier à 3 points de DJ Cooper.

DJ Cooper revient à son niveau dans le 3è quart-temps

Il permet de revenir à 4 points de Nancy, la tendance s'inverse, alors que l'Elan avait encaissé un 13-8 dans le premier quart-temps et un 24-18 dans le second, se sont bien les béarnais qui s'imposent dans le troisième avec un 27-19.

DJ Cooper en pleine forme

Le dernier quart-temps salvateur

C'est ce dernier quart-temps qui libère les béarnais. Jean-Michel Mipoka égalise, puis l'Elan prend définitivement le dessus. La machine est enfin en place, à l'image de ces 2 actions enchaînées.

L'Elan Béarnais fait plus que reprendre du poil de la bête dans le dernier quart-temps

Score final : 69-78, on a eu peur, mais l'Elan conclu la phase aller de Pro A sur une victoire et reste seul à la troisième place du championnat. Et c'est bien là l'essentiel.

ça plane toujours pour l'Elan ! 12ème victoire de la saison, la 3ème à l'extérieur. Robinson 13 pts, @Djcoop5 11 pts (+15 passes) #ELANation pic.twitter.com/FK32twv4FV — Elan Béarnais (@EBPLO) January 21, 2017

Meilleur Marqueur : M. Trasolini (Nancy) 19 point / A. Robinson (Elan) 13 points