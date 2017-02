Pro A (J18) - 2e place en jeu dans le choc des Élans entre Pau-Orthez et Chalon

Et si l’Élan béarnais grappillait encore une place au classement de Pro A ce dimanche en prenant sa revanche sur l’Élan Chalon dans son Palais qui sera plein comme un œuf. Les joueurs y croient et veulent rester invaincus à domicile.

Le choc des Élans ce dimanche soir au Palais des sports de Pau. L’Élan béarnais 3e de Pro A reçoit l’Élan Chalon, 2e et dauphin de Monaco au classement après 17 journées de championnat. Un choc en haut du classement puisque l’Élan béarnais peut revenir à hauteur de Chalon-sur-Saône en cas de victoire, voire même passer devant les Bourgignons au classement s'il l'emporte avec plus de 20 points d'avance puisqu'au match aller les Béarnais s'étaient inclinés 96-76. Mais ça, c'est loin d'être la priorité pour le coach béarnais Eric Bartéchéky.

Après, l'Élan béarnais sera privé d'un joueur majeur, son intérieur américain Antywane Robinson, blessé au mollet, mais il possède aussi un atout majeur. Ce qu'on appelle dans le jargon du basket le "sixième homme". Pau-Orthez reste la seule équipe du championnat de Pro A encore invaincue dans sa salle cette saison, après avoir fait tomber des gros comme le champion de France Villeurbanne, le vice-champion Strasbourg ou encore Limoges, et avant de recevoir Monaco. Ce qui fait peut-être d'elle la favorite ce dimanche à en croire l'ailier béarnais Léo Cavalière.

On jouerait le Barça, on serait favoris car on joue dans notre Palais."

► Léo Cavalière, ailier de l’Élan béarnais