Pro A (J19) - L’Élan béarnais vise une 4e victoire à l'extérieur à Orléans

Battus cette semaine à Ostende en Belgique, en 8e de finale aller de la FIBA Europe Cup, les basketteurs béarnais retrouvent le championnat ce samedi avec un déplacement compliqué à Orléans avant-dernier de Pro A.

L’Élan béarnais doit se relancer ce samedi soir à Orléans. Après leur défaite en 8e de finale aller de la FIBA Europe Cup mercredi soir à Ostende en Belgique (95-86), les Béarnais 3e de Pro A retrouvent le championnat à Orléans 17e de Pro A et premier relégable. Une position au classement qui font des joueurs de l'OLB un adversaire dangereux pour le pivot Alain Koffi. Pour lui, "avec son changement d’entraîneur et des joueurs blessés, Orléans n'est pas à sa place."

On doit se remettre dans le droit chemin en gagnant samedi." ► Le pivot de l’Élan Alain Koffi

Le pivot béarnais Alain Koffi.

Encore sans JK Edwards

Si l'enjeu est de taille pour Orléans 17e et premier relégable, qui compte six victoires en dix-huit matchs, l’Élan doit s'efforcer de faire mieux à l'extérieur (seulement trois victoires), à l'image d'une entame de match loupée en Belgique. Troisième du classement avec trois victoires d'avance sur la 5e place, les Béarnais ne sont pas en danger mais seraient bien inspirés de gagner à l'extérieur et ainsi sceller leur participation aux play off le plus tôt possible.

Pour ses joueurs, l'un des hommes en forme de l’Élan béarnais, l'ailier Jean-Michel Mipoka, qui a atteint quatre fois la barre des dix points sur les six derniers matchs, attend que son équipe soit "plus constante" ce samedi soir si elle veut l'emporter à Orléans. "Car on a du mal à rester dans le match pendant 40 minutes."

On a trop de hauts et de bas quand on joue à l'extérieur." ► L'ailier palois Jean-Michel Mipoka

L'ailier palois Jean-Michel Mipoka.

Orléans / Élan béarnais, 19e soirée de Pro A, coup d'envoi 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité dès 19h30 sur France Bleu Béarn. Si l'Élan a enregistré les retours de Ron Lewis et Antywane Robinson, il devra encore se passer de son capitaine JK Edwards non pas blessé mais forfait déjà mercredi soir en Belgique.

