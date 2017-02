Pro A (J20) - L'Elan s'offre la victoire à Villeurbanne (63-72)

Après une défaite la semaine dernière en Leaders Cup face à l'Asvel, l'Elan Béarnais a pris sa revanche ce dimanche soir en battant nettement Lyon Villeurbanne 63 à 72.

Que la victoire est belle ! Défait par l'Asvel lors de la demi-finale de Leaders Cup le week-end dernier, l'Elan Béarnais avait à coeur de prendre sa revanche. Et ce fut chose faite ce dimanche soir en opposant à Lyon Villeurbanne son plus beau jeu, malgré les handicaps que connaît actuellement l'équipe.

D'entrée de jeu, l'Elan a su prendre la maîtrise de l'Astroballe en s'imposant au score. Très rapidement, l'avance des Palois va grossir pour atteindre seize points à la fin du second quart temps. Et bien que l'Asvel va tenter de revenir au score à la reprise (l'écart va fondre jusqu'à un +1 en faveur de l'Elan), les Béarnais ne vont pas se laisser distraire et l'emporter au coup de sifflet final.

Cela faisait près de 10 ans que l'Elan Béarnais n'avait pas gagné à Villeurbanne. Chikoko et ses 22 points marqués, mais aussi Cooper (13) et la nouvelle recrue Pinero (9) y ont fortement contribué.

Héroïques Palois qui signent un exploit exceptionnel à l'Astroballe avec une équipe très diminuée ! @Vitah23 22 pts, 11 rbds #ELANation pic.twitter.com/cF9Rnh4npL — Elan Béarnais (@EBPLO) February 26, 2017

Prochain rendez-vous pour l'Elan Béarnais samedi prochain, dès 20 heures, au Palais des sports de Pau pour faire, de nouveau, vibrer les supporteurs à la maison face à Hyères-Toulon.