Pro A (J21) - L’Élan béarnais entend bien prendre sa revanche contre Hyères-Toulon

Rassurés par leur victoire chez le champion de France en titre Villeurbanne dimanche, les basketteurs béarnais veulent enchaîner et prendre leur revanche sur une équipe de Hyères-Toulon qui les avait corrigés lors du match aller dans le Var.

L’Élan béarnais va tenter de rester la seule équipe invaincue à domicile cette saison en championnat. Les basketteurs béarnais, 3e du classement, reçoivent Hyères-Toulon 10e ce samedi soir au Palais des sports de Pau. Sur le papier, l’Élan est favoris surtout qu'il vient de l'emporter chez le champion de France en titre Villeurbanne dimanche, 72 à 63. Mais le coach béarnais Eric Bartéchéky reste prudent. "On reste dans une configuration délicate. Il ne faut pas oublier qu'il nous manque des joueurs."

Toujours pas de Robinson

Pour ce match, les Béarnais sont toujours privés d'Antywane Robinson, Elie Okobo et Léo Cavalière. Et puis, les joueurs n'ont pas oublié la correction infligée par les Varois au match aller en novembre, 85 à 70. Ce qui semble là être un élément supplémentaire de motivation à en croire l'ailier béarnais Jean-Michel Mipoka. "On a perdu là-bas. Ils avaient un très bon match. Nous, on avait fait un très mauvais match. Ce match nous avait fait du mal mentalement. Du coup, on a l'esprit un peu revanchard."

Élan / Hyères-Toulon coup d'envoi à 20 heures au Palais des sports de Pau ce samedi. C'est à suivre en intégralité avec nous dans la foulée du derby Aviron bayonnais / Section paloise coup d'envoi 18h30, à vivre là encore en intégralité sur France Bleu Béarn.

