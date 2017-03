Pro A (J21) - L’Élan béarnais poursuit sa série en dominant Hyères-Toulon (85-70)

L’Élan béarnais a enchaîné un septième succès de rang en Pro A, face à Hyères Toulon, ce samedi soir (85-70). Pau-Lacq-Orthez a été dominé dans le premier quart temps, avant de creuser l'écart. Les Béarnais sont désormais, provisoirement, seuls à la deuxième place du championnat.

Grâce à un succès logique contre Hyères-Toulon (85-70), ce samedi soir au Palais, Pau-Lac-Orthez a pris provisoirement seul la deuxième place en attendant le choc au sommet dimanche entre Chalon-sur-Saône (3e) et le leader Monaco.

"Je me suis dit que si on n'était pas capable de rectifier les choses, on pouvait être vraiment en difficulté." — Éric Bartecheky

Pourtant, la victoire a mis quelques minutes à se dessiner. L'Élan béarnais est même mené au score dans le premier quart-temps (22-24). "On savait que ça ne serait pas simple. Dès le premier quart-temps, on a été en retard sur tout", reconnait le coach béarnais, Eric Bartecheky.

Taqwa Pinero : le nouveau venu a été élu "joueur du match"

La situation a été renversée dans le deuxième quart-temps, où l'Élan béarnais a pris l'avantage au score (44-36 à la mi-temps) et ne l'a plus lâché. "On a vraiment été bon collectivement", admet l’ailier, Jean-Michel Mipoka, auteur de 10 points.

Mais un joueur a fait une très forte impression pour sa première apparition sur le parquet palois. La recrue américaine, Taqwa Pinero, arrivée à la fin du mois de février pour compléter une équipe béarnaise diminuée, a marqué 21 points et compte 5 passes décisives. Il a logiquement été désigné joueur du match.