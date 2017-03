Pro A (J22) - Strasbourg veut marquer le coup à domicile en recevant l’Élan béarnais

Battus au Palais en début de saison, les Strasbourgeois 6e, en confiance à domicile depuis le retour de Vincent Collet, veulent prendre leur revanche ce dimanche et se rapprocher des Béarnais 2e au classement en vue des play off.

Rien à voir avec le match aller. L’Élan béarnais joue à Strasbourg ce dimanche soir et sait bien déjà qu'un match chaud bouillant l'attend chez le vice-champion de France. Pourtant, au match aller, les Béarnais l'avaient emporté au Palais 82 à 74. Mais entre temps, le coach emblématique de la SIG Vincent Collet est revenu au bercail. Sur le papier, difficile donc de désigner un favoris. L’Élan, 2e du classement, restent sur sept victoires consécutives en championnat. Et les Strasbourgeois eux, après un début de saison difficile et le retour de Vincent Collet donc, sont 6e grâce notamment à une belle série de neuf matchs sans défaite à domicile.

Strasbourg veut sa revanche

La SIG ne sera donc pas facile à prendre chez elle, nous dit le capitaine béarnais Yannick Bokolo. "C'est clair que ce sera un match difficile. On savait qu'ils remontraient la pente. On s'était déjà dit qu'on avait fait un exploit en les battant chez nous au match aller. Là bas, ce ne sera pas la même paire de manches. Ils vont vouloir prendre leur revanche. Mais de notre côté, on veut rester 2e du classement voire aller plus haut. On a quelque chose à gagner chez eux. Donc on y va clairement pour faire un coup."

Retour d'Antywane Robinson

Pour ce match, l’Élan béarnais retrouve un de ses blessés, son intérieur Antywane Robinson, touché au mollet. Léo Cavalière qui a repris l'entrainement est lui encore trop juste, tout comme Elie Okobo opéré du pied. L'intérieur Matt Howard est forfait côté strasbourgeois. Strasbourg / Élan béarnais, à vivre dès 18 heures dimanche en intégralité sur France Bleu Béarn.

