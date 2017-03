Pro A (J24) - Privé d'Antywane Robinson, l'Elan béarnais se jette dans la gueule du loup choletais

L’Élan béarnais 3e de Pro A joue à Cholet ce samedi soir, 15e avant le début de la 24e journée. Sur le papier, les Béarnais partent favoris face aux Choletais qui jouent déjà leur survie en Pro A. Mais attention à l'effet Kiss Cool ce week-end dans les Mauges.

L’Élan béarnais a bien conscience du piège que peut représenter ce déplacement en bus dans les Mauges ce week-end. "On ne doit pas du tout les sous-estimer malgré leur classement", a prévenu cette semaine Yannick Bokolo. Les Choletais sont certes 15e avant cette 24ème journée de Pro A. Pour autant, ça ne fait pas d'eux des victimes. "Faut pas s'attendre à ce qui nous donne tout sur un plateau", poursuit le capitaine de l’Élan qui reste sur une victoire au Palais contre Le Mans 85 à 71.

Toujours privés de Robinson

Comme face aux Manceaux le week-end dernier, les Béarnais 3e de Pro A sont encore privés de l'intérieur Antywane Robinson, touché au mollet et dont l'indisponibilité est évaluée à six semaines. "On est vraiment attendu car on est au haut du classement et il y a sans doute le MVP de la saison avec nous", prévient à son tour le pivot Alain Koffi. Mais si l’Élan reste invaincu dans son Palais, "il faut trouver à l'extérieur cet élément qui va nous permettre d'être plus réguliers et ainsi gagner nos matchs."

A court de temps, le club béarnais n'a pas pu emmener dans ses bagages sa nouvelle recrue, le pivot Danny Agbelese. Il ne devrait arriver à Pau que ce dimanche. Les dirigeants béarnais l'ont engagé jusqu'à la fin de la saison pour renforcer la raquette dans la dernière ligne droite de la saison régulière et avant de jouer normalement les play off pour la 2e saison d'affilée.

L'Elan densifie sa raquette avec l'arrivée de Danny Agbelese (2.05 m, 27 ans) Welcome @DannyLoso ! + d'infos ➡️https://t.co/GtEeoMuf6R pic.twitter.com/yXlJniEIyu — Elan Béarnais (@EBPLO) March 23, 2017

Graham Browm out aussi

A l'instar de l’Élan qui retrouve tout de même son ailier Léo Cavalière ce week-end après une entorse à la cheville, les Choletais vont devoir faire sans leur pivot expérimenté Graham Brown, blessé au pied à Paris vendredi dernier et dont la fin de saison semble compromise. Cholet reste sur deux défaites à domicile contre Nancy (82-85) et à Paris (74-75). Mais les joueurs pourront compter sur leur public, dans une salle de la Meilleraie (5.000 personnes) dont la réputation n'est plus à faire.

ITW Ivan Almeida (@ifalmeida) : "Sortir un gros match et faire rêver" https://t.co/Uol6skgltP — Cholet Basket (@CB_officiel) March 24, 2017

Cholet / Élan béarnais, coup d'envoi 20h, à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn dans la foulée du choc de Top 14 Section / La Rochelle samedi au Hameau.

