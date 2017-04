Pro A (J25) - L'Elan Béarnais chute lourdement à Paris Levallois (86-64)

Après une première mi-temps équilibrée, l'Elan Béarnais a sombré sur le parquet de Paris Levallois, ce dimanche soir, dans la 25e journée de Pro A. Pau s'incline lourdement 86 à 64.

Si aucun match n'est gagné d'avance, il aurait du être plus équilibré. Ce fut le cas lors des deux premiers quart-temps de cette rencontre entre Paris Levallois et l'Elan Béarnais. Ce dimanche, les Palois se rendaient en région parisienne pour conforter une deuxième place au classement du Championnat de Pro A.

La première mi-temps va s'achever sur un +1 en faveur des Palois, dans un match où les deux équipes vont se tenir au score durant toute la durée de jeu, prenant tour à tour la tête au tableau d'affichage, sans jamais arriver à se détacher.

Mais au retour des vestiaires, l'ambiance va changer et le jeu va tourner en faveur de Parisiens plus offensif. Si leur défense ne faiblit pas, les attaques et les réussites au panier vont se succéder, face à une équipe paloise nettement dépassée. Le score final est sans appel : 86 à 64.

Pau quitte l'Ile de France avec des remords, qu'il faudra vite oublier pour recevoir vendredi soir Le Portel, à 20 heures, au Palais des sports de Pau. Une rencontre qui pourrait se jouer une nouvelle fois sans Léo Cavalière, blessé en fin de semaine, et absent du parquet ce dimanche soir.