Pro A (J28) - Toujours diminué, l'Élan béarnais vise un exploit face au leader incontesté Monaco

C'est le match de l'année après la venue de Limoges, la réception ce dimanche du leader Monaco en clôture de la 28e journée de Pro A. Les Béarnais devront faire sans quatre joueurs blessés mais pourront s'appuyer sur un Palais plein à craquer.

C'est le choc de cette 28e journée de Pro A ! L’Élan béarnais 3e avant cette 28e journée reçoit le leader Monaco ce dimanche soir au Palais des sports en clôture de cette journée. Vainqueurs après prolongation à Antibes lundi soir, les hommes d'Eric Bartéchéky ont mis fin à une petite série de deux matchs sans victoire. Le problème, c'est que le coach béarnais doit encore composer avec une longue liste de quatre blessés : Elie Okobo (fracture du pied), Antywane Robinson qui reprend l'entrainement, Ron Lewis (saison terminée) et Vitalis Chikoko.

C'est un vrai test qui nous attend face à Monaco." ►DJ Cooper, meneur de l’Élan béarnais

"Je ne me laisse pas envahir par le passé, assure le meneur béarnais DJ Cooper, ancien Monégasque la saison dernière. Ce n'est pas un problème pour moi de retrouver Monaco. Je ne suis pas parti de là-bas en mauvais termes. Je suis motivé par l'idée d'aider mon équipe à gagner. Tout simplement. C'est un vrai challenge qui s'offre à nous. Car il faut bien se dire qu'on risque de les retrouver dans quelques semaines en play off. Je prends donc ça comme une vrai test et j'espère qu'on va gagner."

DJ Cooper. Partager le son sur : Copier

Corentin Carne, 2e

Pour gagner, l’Élan béarnais va être obligé de tirer sur Yannick Bokolo et Taqwa Pinero encore souffrants, le premier touché aux adducteurs, l'autre au dos. Mais Eric Bartéchéky n'a pas vraiment le choix avec tous ces blessés. Cette situation donne de nouveau l'occasion à Corentin Carne de jouer avec les pros cette saison, comme lundi soir à Antibes (victoire de l’Élan 93-92 après prolongation) ou le jeune arrière (20 ans) a joué vingt et une minutes (6 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 11 d'évaluation).

Près de 8️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ drapeaux seront offerts aux supporters dimanche pour le choc face à @ASMonaco_Basket #EBPLOASM #ELANation pic.twitter.com/7qycKLPxjY — Elan Béarnais (@EBPLO) April 13, 2017

Et puis, les Béarnais vont pouvoir compter sur un Palais des sports de nouveau plein ce dimanche (7.800 personnes) comme lors des venues de Paris, Limoges et Chalon-sur-Saône en début d'année. Rien ne sera de trop pour réaliser l'exploit de battre l'ogre monégasque, battu que trois fois cette saison à Nancy, par Paris et à Nanterre le mois dernier. D'autant qu'au match aller, souvenez-vous, l’Élan menait de onze points à la mi-temps sur un trois points de DJ Cooper avant de s'incliner 77-64. Alors qui sait...

John Cox signe à @EBPLO

comme joker de Ron Lewis https://t.co/Vkzyq9dSqB pic.twitter.com/qxmI2W0Dhn — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) April 15, 2017

Élan béarnais / Monaco, coup d'envoi 18h30, c'est à vivre en intégralité dès 18 heures sur France Bleu Béarn. Et ce sera sous les yeux de la dernière recrue béarnaise, l'arrière américano-vénézuélien John Cox, qui arrive comme jocker médical de Ron Lewis opéré du genou. Saison terminée.

►►►A LIRE AUSSI :