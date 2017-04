Pro A (J30) - L'Elan béarnais monte au Limoges CSP remettre les pendules à l'heure

Désormais assurés de participer aux play off, les Béarnais jouent à Limoges dimanche soir, chez un CSP qui attend sa revanche de pied ferme depuis leur défaite cuisante au match aller à Pau et qui doit encore cravacher pour s'assurer une place en play off.

Les basketteurs de l’Élan 4e de Pro A jouent à Limoges ce dimanche le match retour du championnat dans un palais des sports de Beaublanc toujours chaud bouillant. Au match aller, on se souvient que les Béarnais avaient écrasé les Limougeauds 89 à 57, avec 32 points d'écart à l'arrivée. Mais le match retour sera certainement différent. Car le Limoges CSP 10e du classement s'est retrouvé (3 victoires en 4 matchs) et peut encore se qualifier pour les play off à condition de gagner cet après-midi.

Je rêve de faire une action sympa pour chambrer le public." ► Léo Caavlière, ailier de l’Élan, 21 ans cette semaine.

Un match à part pour l'ailier béarnais Léo Cavalière. Partager le son sur : Copier

Le 101e du nom pour revenir à égalité

Derrière les enjeux sportifs, cette affiche mythique du basket français reste le théâtre d'une rivalité toujours existante à entendre Léo Cavalière. Ce 101e clasico est aussi l'occasion pour les Béarnais, qui ont une victoire de retard sur les Limougeauds, d'égaliser à 50 victoires (plus un match nul). Avec une bonne nouvelle côté béarnais, l’Élan retrouve son capitaine Yannick Bokolo, de retour d'une blessure aux adducteurs, et pourra compter sur un duo Cooper-Cox déjà complice en témoigne le match mardi soir.

Limoges CSP / Élan béarnais, ce dimanche 18h30, à vivre dès 18h en intégralité sur France Bleu Béarn.

