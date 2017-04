Pro A (J30) - L'Elan Béarnais perd son 101e classico face à Limoges (75 à 66)

Dans un match inégal, l'Elan Béarnais n'a pas réussi à reproduire l'exploit du match aller face à Limoges. Le 101e Classico vire en faveur de Limoges (75 à 66).

Une affiche mythique et des enjeux différents pour l'Elan Béarnais et Limoges ce dimanche soir, en ouverture de la 30e journée de Pro A. 101e Classico qui devait permettre à Limoges de jouer une place dans les play-off, et pour l'Elan Béarnais d'améliorer son classement pour les phases finales.

Dans un match inégal où de longues périodes sans point ont été au rendez-vous, Limoges va prendre le dessus sur la dernière ligne droite. Quelques tirs à trois points des locaux vont sceller le sort de l'Elan Béarnais, qui doit s'incliner 75 à 66.

Direction le palais des sports samedi prochain pour recevoir la lanterne rouge de la Pro A, Nancy. Le coup d'envoi sera donné à 20 heures sur le parquet, et dès 19h30 sur France Bleu Béarn pour tout savoir sur la rencontre !