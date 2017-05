Pro A (J33) - Duel pour le top 4 ce dimanche au Palais entre l’Élan béarnais et Nanterre

Duel de haut de tableau ce dimanche après-midi au Palais. L’Élan béarnais 5e de Pro A reçoit Nanterre 3e. En cas de victoire confortable, les Béarnais prendraient une option pour finir dans le top 4 et jouer un quart de finale à domicile.

Déjà l'adversaire du jour est de taille, 3e de Pro A et deux titres cette saison : la FIBA Europe Cup que l’Élan béarnais a également disputé (éliminé en 8e de finale par les Belges d'Ostende) et la Coupe de France. Et puis, à deux journées de la fin, ce choc dans les cimes du classement est à ne pas louper pour finir dans le top 4 et recevoir en quart de finale de finale. Mais les Béarnais restent sur deux victoires contre Nancy et à Châlons-Reims et savent bien que le match de dimanche sera d'un autre calibre.

Notre équipe est dans une bonne dynamique." ►DJ Cooper, meneur de l’Élan.

L’Élan a son destin en main

Au match aller, en décembre, les Béarnais ont perdu sur le parquet de Nanterre 85 à 74. Mais avec la victoire de Strasbourg (4e de Pro A) samedi soir au Portel 77 à 70, un championnat à trois avec Nanterre et l’Élan est clairement lancé. En cas de victoire avec dix points d'avance ce dimanche face à Nanterre, plus une victoire à Dijon mardi soir lors de la dernière journée de la saison régulière, les Béarnais finiraient au pire 4e (les équipes sont départagées aux points terrain) et recevraient en quart de finale.

"On doit les gêner à trois points. Sinon, ça tombe de partout". ►Jean-Michel Mipoka, ailier béarnais

Bœuf à la broche dès 13 heures

Pour ce dernier match de la saison régulière à domicile, les Béarnais pourront compter sur 7.000 supporters qui ont déjà pris leurs billets. D'ailleurs, une journée spéciale est organisée au Palais dès 12h30, avec un boeuf à la broche dès 13h. Le match des Espoirs est à 14h, avant les pros à 17h, à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn.

📢 Il reste 1 500 places à la vente pour la rencontre Elan - @Nanterre92 ➡️Ne tardez plus pour réserver vos billets ! https://t.co/TmZnYVZRwW pic.twitter.com/dhiWkXEWbV — Elan Béarnais (@EBPLO) May 11, 2017

