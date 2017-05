Pro A : l’espoir du maintien s’amenuise pour le Sluc Nancy Basket

Nouvelle défaite ce mardi des Couguars à Antibes, 86-77 qui douche un peu plus l’espoir d’un maintien en Pro A. Auteur d’un premier acte de bonne facture, le Sluc Nancy s’est éteint lors du troisième quart-temps.

Le Sluc Nancy Basket a échoué contre un concurrent direct pour le maintien. Cette défaite à Antibes (86-77) illustre la saison d’une équipe championne de l’inconstance. Capable de tenir tête à son adversaire lors de la première mi-temps (40-38), le Sluc s’est une nouvelle fois fait Hara-kiri dans le troisième quart-temps (68-54). Des errances qui au final coûtent cher et masquent la réaction tardive de l’équipe dans le dernier quart-temps.

A Antibes, le Sluc Nancy a perdu une bataille importante pour le maintien © Maxppp - @

Regardez le résumé du match Antibes-Sluc

Cette déconvenue en terre antiboise complique un peu plus la situation. A quatre journées de l’épilogue du championnat, le Sluc est toujours dernier au classement, à une victoire de l’avant-dernier Orléans et surtout à trois succès des non relégables, Antibes, Hyères-Toulon, Chalons-Reims et Dijon. Pour s’en sortir, le Sluc Nancy devra selon toute vraisemblance faire un carton plein, malgré un calendrier des plus compliqués (Pau, Le-Mans, Monaco et Hyères-Toulon).