Pro A : le Sluc Nancy basket doit gagner pour espérer

Ce samedi 20 heures, le Sluc Nancy accueille Chalons-Reims. Un duel entre concurrents direct pour le maintien. En cas de défaite, les Couguars devront préparer la saison prochaine en Pro B.

La venue de Chalons-Reims sonne comme une dernière chance pour le Sluc Nancy. Les Couguars, derniers au classement de Pro A ne peuvent qu’envisager la victoire pour garder espoir dans la course au maintien. Pour cela, il leur faudra enfin trouver la régularité pendant toute la rencontre.

Gregor Beugnot et le Sluc doivent s'imposer contre Chalons-Reims © Maxppp - @

La baisse de tension est devenue la spécialité d’un Sluc décidément bien malade. Dimanche 29 janvier, lors de l’élimination en Coupe de France à Nanterre (99-71), les Nancéiens ont mené (36-32), avant de prendre un 14-0 en moins de trois minutes. Une baisse de régime mentale et physique devenue une mauvaise habitude qu’il serait enfin temps de balayer pour éviter que la saison prenne fin plus tôt que prévue.

Il y a malgré tout des raisons d'espérer. La première : les joueurs sont encore concernés. Ils ont décidé d'organiser un debriefing entre eux mardi matin, après la défaite de Nanterre, sans le staff technique. Une réunion comme un appel à la mobilisation générale comme l'explique le meneur Benjamin Sene :

On sait que l'on a des hauts et des bas pendant les matchs mais pendant les bas, on a l'impression que tout le monde baisse la tête. Ce n'est pas bon pour nous, il faut qu'on soit solidaires, que l'on s'encourage parce que c'est de ça qu'on a besoin."