Pro A : le Sluc Nancy Basket fonce tout droit vers la Pro B

Le Sluc Nancy Basket n’a pas fait le poids contre Paris-Levallois. Battus lourdement, 59-78, les Couguars ont lâché la rencontre après le premier quart temps. Un comportement indigne pour une équipe sensée se battre pour éviter la descente en Pro B.

La nouvelle claque à domicile du Sluc Nancy Basket contre Paris-Levallois (59-78) est-il le signe d’une équipe qui a déjà abdiqué ? Tout le laisse à penser. Le Sluc n’a existé qu’au cours du premier quart temps, avant de céder sans réaction. Avec Rush sur une jambe, les performances de Trasolini (19 pts-7 rebonds - 26 d'évaluations) et Urtassun (14 pts - 7 rebonds - 4 passes et 17 d'évaluation) ont été annihilées par les piètres prestations de Mallet, M Baye, Brown et Sene.

Greg Beugnot : «J’ai honte»

Manque de motivation et de détermination pour un Sluc Nancy Basket sans imagination, des agissements qui ont conduit le coach Gregor Beugnot à lâcher des mots forts en conférence de presse d’après-match : «Dans ma carrière d’entraîneur, j’ai rarement eu honte, mais ce soir, j’ai honte. Je suis déçu du comportement de certains en qui j’avais confiance.» Un constat sans appel qui laisse augurer une fin de saison longue et interminable pour l’un des meilleurs clubs français qui voit arriver la Pro B.