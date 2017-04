Pro A : le Sluc Nancy Basket reste dans la course au maintien mais avec un calendrier corsé

Il reste neuf matchs avant l’épilogue de la saison en Pro A. Si le Sluc Nancy basket veut aller chercher son maintien, il devra bien négocier un calendrier ardu et réaliser une série d’exploits. A commencer par Limoges ce samedi à 20 heures.

Le maintien du Sluc Nancy passe par une victoire ce samedi à Limoges. Il reste neuf rencontres à disputer avant la fin de l’exercice mais pour l’heure, les Nancéiens restent derniers au classement une victoire d’Orléans et à deux d’Antibes. Même si rien n’est joué dans ce championnat à trois, la tâche du Sluc Nancy semble plus rude que pour ses concurrents directs.

Être fort mentalement

Son calendrier à court terme et à long terme lui offre peu de marge avec des face-à-face musclés. Après Limoges, le Sluc recevra le deuxième, Chalon-sur-Saône. Les hommes de Greg Beugnot iront ensuite défier Gravelines-Dunkerque avant la venue de Lyon-Villeurbanne. Malgré une position peu enviable au classement et un programme corsé, il faudra au Sluc Nancy un sacré mental pour en tirer bénéfice et espérer réaliser le fait d’armes le plus marquant de l’histoire du club.

Retrouvez le calendrier complet des concurrents directs du Sluc Nancy.