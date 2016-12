Pro A : le Sluc reçoit Orléans pour garder l'espoir du maintien

Duel entre concurrents pour le maintien ce vendredi soir au Palais des sports de Gentilly. Le Sluc Nancy Basket, lanterne rouge de Pro A, reçoit Orléans pour la 14e journée de championnat. Les Orléanais sont 15es avec trois victoires d'avance. Un match peut-être déterminant mais pas décisif.

Le Sluc Nancy Basket à la recherche d'une victoire qui les fuit depuis 7 matchs en Pro A. Les Nancéiens, derniers, reçoivent Orléans, 15e pour la 14e journée de championnat. Des Orléanais qui disposent de trois victoires de plus que Nancy mais qui n'ont qu'un succès d'avance sur le premier relégable, Dijon. Coup d'envoi à 20 heures pour le dernier match à domicile de l'année.

Les coéquipiers de l'ancien nancéien Sommerville sont dans une situation plus confortable mais tout de même périlleuse pour Gary Florimont, l'intérieur du Sluc :

Gagner ce match pourrait relancer une équipe qui fonce vers la Pro B. Les joueurs ne doivent surtout pas regarder le classement du championnat ou le statut des adversaires, c'est l'une des conditions du maintien pour l'entraîneur Greg Beugnot :

On leur demande ne de pas se préoccuper du classement, ne pas regarder les équipes adverses, de se focaliser sur ce qu'on est et ce qu'on doit devenir. Si on donne trop d'importance à certains matchs, ça va mettre de la pression. L'équipe doit comprendre qu'elle doit travailler pour rattraper le temps perdu."