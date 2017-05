Pro A | Playoffs (Match 3) - L’Élan béarnais à Strasbourg en quête d'un second exploit

Troisième et dernier match décisif pour l’Élan vendredi à Strasbourg. Battus mercredi au Palais, les Béarnais ont peu de chance d'à nouveau créer l'exploit en Alsace. Mais ils croient encore à une qualification pour les demi finales de Pro A, onze ans après !

Si l’Élan a peu de chances de se qualifier pour les demi finales du championnat de Pro A ce vendredi soir à Strasbourg, les Béarnais sont prêts à jouer leur chance à fond. Mercredi soir, après le match 2 perdu au Palais face aux Alsaciens 83 à 68, on a senti les basketteurs béarnais clairement coupés dans leur élan, après avoir gagné le match 1 lundi soir. Mais ils se disent prêt de nouveau à aller ferrailler au Rhénus, en se rappelant qu'ils ont trouvé la recette pour l'emporter lundi, après prolongation.

On l'a fait une fois. On peut le refaire !" ►Eric Bartéchéky, coach de l’Élan

Eric Bartéchéky. Copier

Les Palois n'ont rien pu faire face à @sigstrasbourg et devront retourner en Alsace dès vendredi pour la belle. A.Robinson 14 pts #ELANation pic.twitter.com/cIejZPRzbN — Elan Béarnais (@EBPLO) May 24, 2017

"On n'était pas à la ramasse." ►L'intérieur béarnais, Alain Koffi.

Alain Koffi. Copier

DJ Cooper dans le bon tempo ?

Si on est loin maintenant des 80% de chance de se qualifier comme c'était le cas mercredi, l’Élan va donc jouer sa carte à fond et devra faire l'effort durant quarante minutes cette fois. Et puis, le match va aussi se jouer depuis le banc des remplaçants. Eric Bartéchéky avait trouvé la parade lundi soir face à Vincent Collet. A lui de faire rééditer à ses joueurs un exploit, et de mettre DJ Cooper sur le bon tempo. Car on l'a déjà vu cette saison. Avec le meilleur joueur du championnat (MVP), l’Élan est capable de tout.

La @sigstrasbourg se relace dans les #PlayoffsLNB en s'imposant à @EBPLO! Il y aura un match 3 dans cette série. RDV vendredi soir au Rhénus pic.twitter.com/lPyCEG4R0K — LNB (@LNBofficiel) May 24, 2017

Strasbourg / Élan béarnais, coup d'envoi 20h30, à vivre en intégralité dès 20 heures sur France Bleu Béarn.

