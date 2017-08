VIDÉO - Pro A | Cimenter pour mieux régner au BBD

Ce lundi c'était jour de reprise de l'entraînement pour le BBD. Les joueurs et le staff se sont retrouvés dans le gymnase de l'Agora de Boulazac. En cette période de préparation de la dure saison de Pro A qui arrive, les entraînements sont importants mais aussi la cohésion de l'équipe.

C'était la rentrée des classes ce lundi pour le Boulazac Basket Dordogne. Après les batteries de tests médicaux et physiques, l'heure a sonné pour les joueurs de reprendre le chemin du parquet. L'ambiance était très bonne pour cette première séance. Cet été le BBD a enregistré la venue de 5 joueurs (Karvel Anderson, Darnell Jackson, Giovan Oniangue, Dustin Wave et Eloy Vargas), tous arrivés pour renforcer une équipe en quête du maintien en Pro A cette saison.

Au-delà de la préparation sportive le club doit donc intégrer au mieux ses nouvelles recrues. "Chaque année on doit mettre les nouveaux venus dans l'ambiance. La saison dernière nous avions une sacré cohésion d'équipe donc on espère avoir la même cette année" explique Aurélien Salmon qui s'apprête à vivre sa cinquième saison au BBD. Se parler, plaisanter tout en étant concentré c'est aussi la meilleure façon d'intégrer les nouveaux. Giovan Oniangue en est un. L'ailier apprécie déjà l'ambiance dans le vestiaire. "Je n'aime pas les équipes où il y a les Français d'un côté, les Américains de l'autre. Une équipe doit être soudée et unie" déclare le franco-congolais qui vit comme un coq en pâte en Dordogne. C'est un vrai changement dans son style de vie car Giovan Oniangue a joué huit ans au club de Paris-Levallois. "La ville de Boulazac et le Périgord c'est pas mal (sourire). Cela fait du bien, cela change. C'est plus calme, c'est plus posé pour la famille. Ici tu penses basket" estime l'ailier.

Pour créer les affinités au plus vite avant la saison, les joueurs doivent se voir en dehors des entraînements d'après Jérôme Sanchez. Cela tombe bien c'est prévu. "On va mettre en place des barbecues, des petits repas tous ensemble pour rencontrer les familles et connaître l'homme au-delà du basketteur" détaille l'autre ailier de l'équipe. Le travail de Claude Bergeaud l'entraîneur, outre l'aspect sportif c'est de veiller à ce que la mayonnaise prenne entre les joueurs. Le coach est pour l'instant satisfait de ses garçons. "Ce sont de bons garçons et ça on le sait en amont. Quand on les recrute on appelle les entraîneurs et les clubs par lesquels ils sont passés. Des fois il peut y avoir de mauvaises surprises à cause d'une intégration pas bonne mais ça on le sait au bout de quelques semaines. On ne peut pas le voir immédiatement" analyse Claude Bergeaud. Quelques semaines, ça laisse le temps aux joueurs de s'apprivoiser autour de quelques barbecues.

Le premier match de préparation du Boulazac Basket Dordogne aura lieu le vendredi 25 août à l'Agora (19h30) contre Tarbes-Lourdes. La préparation de la saison va donc mixer exercices physiques et jeux avec ballons pour aussi se familiariser avec les premiers systèmes de jeu souhaités par Claude Bergeaud. "Les entraînements commencent à 8h30 et terminent à 12h30. Il y a une petite collation au milieu de façon à ne pas perdre trop de valeurs énergétiques. Il y a une demi-heure d'arrêt. Et le soir on a une séquence de 17h à 18h. Pour l'instant la Pro A on n'y pense pas. Avant les matchs officiels on doit préparer nos matchs amicaux. Chacun a des objectifs que les joueurs doivent remplir pour ensuite se projeter sur la Pro A" décrypte le coach.

Eloy Vargas pas encore là

La dernière recrue du BBD Eloy Vargas n'arrivera que le 25 août en Dordogne. L'intérieur termine sa saison en République Dominicaine et attend toujours son visa de travail avant un passage obligatoire à l'ambassade en France. D'après les dirigeants du club le recrutement du BBD est terminé.